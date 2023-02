NOORTE HÄÄL | Heili-Mae Möller: suurpere lapsena kinnitan – uut toetust läheb hädasti vaja

See otsus on meedias erinevat tagasisidet pälvinud, on eravestlustes tülli ajanud sõbrannad ja poliitiliste dispuutide tormituules lõhestanud ühiskonda. Minu eesmärk on analüüsida erinevaid vaatepunkte sellele teemale jättes kõrvale selle, et ma olen ise suure pere laps.