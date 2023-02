Ajaleht Observer on tutvunud EL-i juhtpoliitikute saadetud kirjaga, kus väljendatakse sügavat muret, et Suurbritannia valmistub lõdvendama standardeid näiteks sellistes valdkondades, nagu keskkonnakaitse ja töötajate õigused. See aga rikuks pärast Brexitit sõlmitud kauba- ja koostöölepingu vundamendiks olevaid ausa konkurentsi põhimõtteid.