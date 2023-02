PROOVISÕIT | Dacia Dusteriga Marokos. Kui saab hakkama düünidel, siis ei jää hätta ka mujal

Mida tegid Jaapani autotootjad 1970-ndatel? Laienesid jõuliselt eksporditurgudele ning said külge taskukohaste ja vastupidavate autode tootja templi. Mida on teinud korealased umbes viimased kümme aastat? Laienenud jõuliselt ja panustanud palju, et sõidukite vastupidavust ja seeläbi kuvandit parandada. Ja nagu näha, on nad seda teinud täiesti edukalt. Julgen väita, et enne Hiina autode pealetungi saab järgmisena selle tähtsa ülesandega hakkama Dacia.