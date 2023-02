Päästeameti juht: vaja on kiirelt ja julgelt otsustada, sellest sõltub inimeste tervis ja ellujäämine

Kümme aastat päästeametit juhtinud Kuno Tammearu paneb ameti maha 1. aprillil. Ametisse asudes soovis ta peamiselt luua organisatsioonile pikaajalise strateegia – mis väärtust ühiskonnale pakkuda tahetakse. Toona riigiasutustel selliseid strateegiaid ei olnud. „Kui rääkisin sellest ideest tol ajal ministeeriumis töötavatele inimestele, siis öeldi mulle, et see on kõige lollim plaan üldse: loe läbi arengukava ja seadus, seal on kõik kirjas,“ meenutab ta. Seda, et strateegilise planeerimise ja juhtimise ideed ei toetatud, pidas ta oma ametiaja alguse suurimaks tagasilöögiks. „Aga ma pole lasknud end tagasilöökidest kunagi segada, vastupidi, see pani mind oma eesmärkide elluviimise nimel veel rohkem tegutsema,“ ütleb Tammearu.