Gerli Lehe: sotsid on plindris, seepärast Isamaad ründavadki

Valimiste eel on poliitikutel väga kiire ja seetõttu võib anda andeks, kui kampaania tegemise kõrvalt ei jõua kätte võtta väärt lugemist. Mul on aga sotsiaaldemokraadist rahvasaadik Reili Rannale soovitus: leia siiski see aeg ja loe läbi Isamaa valimisprogrammi 35 lehekülge. Seal on kirjas vastused kõigile sinu muredele ja siis näed, et tegelikult on just Isamaa see, kes seisab iga Eesti lapse heaolu eest.