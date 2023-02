Ene Ergma: sageli oli mul tahtmine riigikogu haamriga mõnele kutile vastu pead lüüa

Akadeemik Ene Ergma (78) on hasartne inimene. Kui talle pakutakse suurt võimalust või eesmärki, mis teda huvitab, siis ta tegutseb. Koos Res Publica poistebändiga Eesti poliittaevasse tõusnud Ergma on siiamaani Eesti riigikogu ainus naisspiiker, kelle südameasjaks kujunes Eesti viimine kosmosesse. Ta isegi oli valmis kosmosesse lendama. Kiirelt külge kleepunud kosmosemuti tiitlit on ta alati huumoriga võtnud. Üldse, liigset tõsidust ei saa Ergmale ette heita.