Venemaa üritab jätkata pealetungi Donbassis, kuid on kandnud viimastel päevadel väga suuri kaotusi. Eilsed kaotused on kindlasti kõige suuremad, mida Vene armee on ühe päeva jooksul lahingutes kandnud. Kuigi kaotused on suured kogu rinde ulatuses, on okupante lahingutes Vuhledari juures tabanud sügisese Izjumi taandumisega võrreldav häving. Sealt pärineb ka valdav osa hävinenud soomustehnikast.