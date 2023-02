ÜLEVAADE | Vene uut pealetungi oodatakse veebruari jooksul, enne Lääne tankide kohalejõudmist. Või on see juba alanud?

Ukraina sõdur jaanuaris Vuhledaris, millest nüüd on saanud Donetski oblasti suurimaid hakklihamasinaid

Pühapäeval Ukrainska Pravdas ilmunud intervjuus kordas kaitseminister Oleksi Reznikov, et põhja poolt tuleva ja Kiievit ohustava pealetungiga praegu ei arvestata, küll aga oodatakse vaenlase aktiivsemat tegevust Donbassis ja lõunarindel Zaporižžja suunal. Lõunarinde väejuhatuse pressiesindaja Natalja Humenjuk kahtles ka viimases võimaluses ja ütles esmaspäeval uudistemagasinile „Edini novini“, et kõige tõenäolisem on eskalatsioon idas. Tema sõnul jätkavad Vene väed Dnepri jõe ümbruses sabotaaži- ja luuretegevust, ent suuremat vägede koondamist lõunarindel ei paista.