Anna-Kaisa Oidermaa ja Andero Uusbergi õpetus sellest, kuidas valimiskampaania ajal vaimset tasakaalu hoida

Kampaaniad kipuvad muutuma vaimselt ebatervislikuks negatiivsete emotsioonide sihiteadliku esilekutsumise tõttu. Negatiivsed emotsioonid, nagu viha ja hirm, on olemuslikult meid liikuma panevad. See pole saladus ka kampaaniameistritele ja nii ongi poliitkommunikatsioonis tähtsal kohal ohutunde äratamine. Ohus võivad olla või paista töökohad, pered, planeet, meie identiteet, omariiklus ja isikuvabadused. Ohuks on ka kurjad ja pahatahtlikud inimesed, kelle käes on võim.