Peep Peterson: dr Vassili Novak on EMO ülekoormuse probleemiga juba alla andnud, aga olukorraga ei saa lihtsalt leppida!

Teiseks on küllalt suur tõenäosus, et kusagil keegi, kes just sel hetkel, kui see kiirabi EMO ees ootab, seda autot ja meeskonda just väga vajab. Seisus auto tähendab, et kusagil mujal on sellest autost puudus; ehk nagu me kõik teame, siis inimese elu päästmine on sekundite mäng, ning mitte tundide pikkuse ootamise tulemus.