Lauri Hussar: neljatähe-erakond läheb valimistele - aated kaaperdatud, Kremli tornid paistmas

Edgar Savisaar lähedase kaasvõitleja Max Kauri kümme aastat tagasi tehtud tõdemus oma Moskva kontaktile, et koostöö toimib ladusalt, on selle kinnituseks. Täna näeme Keskerakonna juhtide poolt, et eestikeelses inforuumis tuntakse häbi selle koostööprotokolli pärast. See tõstatab küsimuse, kui usutav on keskerakondlaste jutt, et nad on viimaks muutunud eestimeelseks ja ausaks erakonnaks.