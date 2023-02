„Surm on siin ja me üritame teda ära ajada.“ Bahmutis käib elude päästmiseks karm võidujooks ajaga

Damiani brigaadis töötab kuus inimest. Nad kõik on pärit Poolast ja kõigil on varasem sõjasituatsioonis tegutsemise kogemus. On neid, kes on aastatel 2014–2015 tegutsenud Ukrainas, aga ka neid, kes on käinud Iraagi ja Süüria sõjas. Nad tegutsevad Ukrainas vabatahtlikena, neile ei maksta selle eest sentigi. Kui keegi neist peaks hukkuma, siis ei maksta omastele mingit kompensatsiooni. Peale selle tuleks sugulastel hakata ise otsima võimalusi, kuidas surnukeha Poolasse toimetada. Just seetõttu ütleb Damian, et praegu on nende kõige suurem hirm mitte sõjas hukkuda, vaid see, et nad veavad oma lähedasi alt. „Peame oma lähedastele silma vaatama ja ausalt tunnistama, et me võime siin surma saada. Muidugi nad pole sellest vaimustuses, et me siin oleme,“ tunnistab ta.