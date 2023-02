Mustamäe ametnikud vaenavad kurti meest: teenuse osutamise asemel valetati kohtule, et tema isa on surnud

Seaduse järgi võib inimeselt teovõime ära võtta ja talle eestkoste seada juhul, kui ta ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida. 41-aastasel Märdil (nimi muudetud – toim) ei ole ühtegi sellist probleemi. Tal on kõrgharidus, ta käib tööl ja elab laenuga ostetud korteris. Seega tabas teda šokina mullu detsembri alguses postkasti laekunud kohtukutse, milles selgus, et Mustamäe linnaosavalitsus soovib temalt teovõime võtta ja ise tema eestkostjaks hakata, et edaspidi ise tema eest otsustada.