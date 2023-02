PÄEVA TEEMA | Margus Allikmaa: mõnutunne, mis enne tuli uimastitest, tuleb nüüd avalikult rääkimise kaudu

See mõnutunne või tegelikult mingitest pingetest ja piiretest vabanemine ehk rahvakeeli „laks“, mis enne tuli uimastitest, tuleb nüüd avalikult sellest rääkimise kaudu. Peltsebul tuleb välja ajada Peltsebuliga. See ei ole etteheide. Vastupidi, oleks ainult kõigil sõltlastel see jõud või julgus valida sama tee. Jah, kindlasti leidub neid, kes peavad seda mingiks järjekordseks „kunstiinimese“ egotripiks või milleks iganes, aga kui see inimese päästab, on see ainuõige valik.