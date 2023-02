PÄEVA TEEMA | Jevgeni Krištafovitš: lõpetame stigmatiseerimise! Narkomaania tekib ka näiliselt eluga hästi toime tulevatel inimestel

Ma südamest loodan, et see isik eksib ja perearstid valdavas enamuses saavad aru, et alkoholism ja uimastisõltuvus on haigused, mis samamoodi vajavad ravi. Aga täiesti põhjendamatu see kartus siiski ei ole, sest patsiendid tajuvad teravalt halba suhtumist isegi vaimse tervise häiretesse, nagu depressioon vms.