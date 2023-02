JUHTKIRI | Oled sõltlane? Julge sellest rääkida

Üks Eesti tuntumaid näitlejaid ja meelelahutajaid Märt Avandi tunnistas kolmapäevases ETV „Pealtnägija“ saates, et tarvitas kümmekond aastat kokaiini. Oli narkomaan, nagu ta ise enda kohta ütles. Praeguseks on ta suutnud olla sellest pahest vaba kolm kuud ja tõi enda loo avalikkuse ette, et ühiskonda narkootikumide eest hoiatada.