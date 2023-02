Eva-Maria Liimets: Bidenil pole kandvaks välispoliitikaks mahti

Ameerika Ühendriikide presidendi kolmapäeval peetud aastakõne oli peamiselt suunatud kodupublikule. Seda hoolimata asjaolust, et transatlantilisel teljel on käimas viimase sajandi suurim sõda. Tema valitud fookus ilmestab hästi, kui vähe populaarsust on Ameerika Ühendriikide juhil võita välispoliitikast. Just avalikkuse toetus on see, mida president Biden tagasivalimistele mõeldes praegu vajab. Ülejäänud demokraatlik maailm ootab Ühendriikide liidrilt seevastu just globaalset haaret.