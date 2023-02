Kristo Enn Vaga: kustuta ebavajalikud failid oma arvutist. See hoiab ära ebavajalikke CO2 heitmeid

Digiriik on aastaid olnud üheks esimestest jutupunktidest, kui välismaal Eestist rääkida. Kindlasti hoiab see palju loodusressursse ka kokku (kasvõi paberi arvelt), kuid see ei tähenda, et e-Eesti ei peaks sihiks võtma keskkonnasõbralikumaks saamist.