Gregori Palm: Märt Avandi koht ei ole ilmselgelt vanglas. Seal ei peaks olema ka teised sõltlased

Tegemist on ääretult mõistliku lähenemisega. Ehkki isiklikult täielikult nõustun, et sõltlase karistamine ei tohiks olla riikliku narkopoliitika osa, siis tänasel päeval on see vaieldamatult nii. Selles valguses on küsitav, kas Avandile osaks saanud mõistmine on seaduslik olukorras, kus teised sarnases olukorras olevad inimesed saavad karistada.