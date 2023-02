FOTOD | Selgusid Eesti 2022. aasta kauneimad raamatud

„Tehisintellekti jõudmisega illustratsioonide maailma lähevad ajad järjest huvitavamaks. Žürii üks ülesannetest oli leida hägustunud piiridega raamatute kunstis need tööd, mis on tehtud pea ja südamega,“ kõneles 25 kauneima raamatu žürii esimees Asko Künnap, kes viitas, et arvesse võeti raamatute isikupära, originaalsust ning kõiki nüansse, mis mõjutavad raamatu visuaalset terviklikkust.

5 kauneima lasteraamatu žürii esimees Anne Pikkov kõneles, et visuaalne loojutustamine on aina suuremat kaalu omav nähtus maailmas. Võitjate loetelu leiab Eesti rahvusraamatukogu veebist .

„Omanäoline emotsionaalne ja kultuuriline intelligentsus, mida kunstnikud oma töösse toovad, on endiselt oluliseks teguriks kvaliteetsete lasteraamatute loomisel,“ arutles staažikas kujundaja Anne Pikkov, kelle sõnul ei saa unustada, et pildiraamatud on olulised lugude, väärtuste ja traditsioonide hoidjad. „Mõjusad ka mitmekesisuse ja empaatia vaatenurgast. Ilma nendeta on lastel vähem võimalusi õppida tundma erinevaid kultuure, kogemusi ja vaatenurki.“