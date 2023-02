Murrang suhtumises. Ligi kolm neljandikku arste pooldab eutanaasia ja abistatud enesetapu seadustamist

Ühiskonnas kerkib aeg-ajalt esile küsimus, kas väärikas surm on inimõigus ning kas eutanaasia ja abistatud enesetapp peaks ka Eestis legaalsed olema. Aruteludele on hoogu andnud inimesed, kes on Šveitsis abistatud enesetapu teed läinud, näiteks Jane Paberit, kes 2019. aasta jaanuaris rääkis „Pealtnägijas“ oma loo, aga ka ALS-i surnud inimeste lähedased, kes on Eesti Päevalehes oma lugu jaganud. Eutanaasia all mõistame siinkohal seda, kui arst osutab aktiivset surmaabi. Abistatud enesetapp on elust lahkumine ravimite abil, mille on korraldanud arst, kuid inimene manustab ravimid ise.