Türgi valitsus lubab reegleid eiranud ehitajad vangi panna, kuid vaatas seni rikkumistele läbi sõrmede

Süüria ja Türgi maavärinas ellujäänute otsimine on valdavalt asendunud rusudest laipade väljatoomisega. Tuvastatud hukkunute arv on üle 34 000, neist umbes 30 000 Türgis, kus katastroofi tõttu on hakatud süüdlasi otsima. Üldise arusaama järgi oli suure hukkunute arvu üks peamisi põhjuseid see, et tänapäeval kasutatakse Türgis sageli viletsaid ehitusvõtteid ja -materjale, mille tõttu majad hulganisti kokku varisesidki. Valitsuse viimase arvestuse järgi varises kokku või sai rängalt kahjustada ligi 25 000 ehitist, millest paljude puhul kahtlustatakse või teatakse, et need ei vastanud ehitusstandarditele. Türgi arhitektide liidu juht Eyüp Muhcu ütles AP-le, et reeglite ulatuslik eiramine oli avalik saladus ja peale vanemate majade käis see ka viimastel aastatel valminute kohta.