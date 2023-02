Joakim Helenius: saadame bürokraadid koju! Otsustagu iga inimene ise, kellele oma maksud suunata

Läänemaailma demokraatlik ja turumajandusel põhinev ühiskonnamudel on praegusel hetkel surve all. Üha süvenev vahe väga rikaste ja teiste ühiskonnaliikmete vahel on tekitanud kahtluse meie ühiskonnamudeli jätkusuutlikkuses. Populistlikud liikumised kasutavad inimeste rahulolematust enda kasuks, et meie demokraatlikku süsteemi rünnata.