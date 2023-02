Veiko Kommusaar: surmad on kahekordistunud, aga narkoäri õitseb edasi. Probleemi põhjus on meile õnneks teada

Narkokaubandus on äri – must, aga kahjuks tulus äri. Kui 2019. aastal tõdesime, et narkosurmade arv aasta-aastalt vähenes, oli selle taga mitmete asutuste töö nii narkovõrgustike lõhkumisel kui ka erinevate ennetustegevustega. Tollal keskendus politsei fentanüülimüüjatele, mis viis kahe fentanüüliga kaubitsenud suure kuritegeliku grupi kinnipidamiseni. Koos ennetustööga tänavatel ja narkomaanidele suunatud võõrutusprogrammidega vähenesid lõpuks ka narkosurmad.