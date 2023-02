PÄEVA TEEMA | Karl Sander Kase: edu! Isegi Tallinnale jõudis viimaks kohale, et ühistransport on aeglane ja „tasuta“ ei tööta

Kui autode kasutus 2018. aastal ühistranspordist möödus, teatas toonane abilinnapea, et vähemalt on ühistranspordi sõitude arv olnud aastate jooksul stabiilne, jäädes vahemikku 142-143 miljonit. Tänavu jaanuaris esitles aga abilinnapea Tanel Kiik suure töövõiduna seda, et mullu sõitsid reisjad Tallinnas ühissõidukiga 96 miljonit korda, mida olevat 27% rohkem kui pandeemiaastal - ajal, mil inimeste liikumine oli oluliselt piiratud.