MURERAVI | Kas Estonia teater peaks laienema Tammsaare parki? „Neljakandiline kohvik ja Pätsi pea juba kriibivad seal silma“

Ühed ütlevad, et ooperimaja peaks saama praegusest asupaigast eemal asuva uue lisahoone, teised aga arvavad, et teater võiks tulevikus üle võtta praeguse hoone ja Pärnu maantee vahelise Tammsaare pargi ala, mis alles hiljuti sai uue kuue. Esimeses leeris olijatest pidas Isamaa rahvasaadik Raivo Tamm Estonia laiendamist Tammsaare parki linnaruumi jaoks ahastavaks. Tema sõnul oleks parem valik, kui uus teatrihoone ehitataks näiteks linnahalli kohale. EKRE esindaja Eeva Helme tõdes, et viimatised Tammsaare parki ehitatud projektid ei ole linnaruumi ilustanud, mistõttu peab suhtuma sellessegi projekti ettevaatlikkusega. Keskerakondlane Enn Eesmaa arvas vastupidi: Estonia lisaehitus võiks Tammsaare parki oivaliselt sobituda. Estonia teatri laienemise vajalikkuses on aga erakonnad kindlad.