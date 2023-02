JUHTKIRI | Ära paku teisele, ära näita eeskuju

Noorte nikotiinisõltuvusest päästmise retsept on seega justkui lihtne. Häda on selles, et selliseid tutvusringkondi, kus mitte keegi ei suitseta, on vähe. Kõnealuse uuringu järgi tarvitab tubaka- ja nikotiinitooteid iga päev või iga nädal 27% Eesti 16–64-aastaseid elanikke ja 9% 11–19-aastaseid kooliõpilasi. Uuringust selgus ka, et peaaegu viiendikule õpilastele on sõbrad korduvalt pakkunud tava- või e-sigaretti hoolimata varasemast keeldumisest.