Viis hubase kodu reeglit

Täida kodu meeldivate lõhnadega

Haistmine on kõige võimsam aisting, mis meil on. Lõhnad toovad eredalt meelde erinevaid olukordi, mälestusi, inimesi. Need võivad meid rahustada, vapustada või meie meeli ülendada. Ka kodus olles on lõhnad meie jaoks väga olulised. Lisaks oma kodu lõhnale armastame end ümbritseda erinevate meeldivate lõhnadega, olgu selleks lillelõhn, hubase merevaigu hõng, värske mere lõhn või mis iganes teile meelepärane on. Siin tõttavad appi näiteks erinevad lõhnaküünlad . Lõhnaküünlad pole ammu enam vaid jõulude teema. Neid on suures valikus, neid jagub igale maitsele ja eelistusele ning need teevad kindla peale kodu õdusamaks kohaks nii oma lõhna kui ka valgusega. Samuti on väga populaarsed kodulõhnastajad, mida on samuti kõikvõimalikes variantides ja pea iga toa jaoks. Lõhn jääb meelde!