SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene sõdureid hukkub nii palju, et identifitseerimislipikud said otsa

Rinnetel on Venemaa haaranud initsiatiivi ning Ukraina on nüüd kõikjal kaitses. Oleg Ždanovi sõnul on Venemaa kasutusele võtnud teisest maailmasõjast pärit taktika, kus kandev roll on jalaväel, sest inimesi on Venemaal palju ning inimkaotuste suurus ei mängi Putini jaoks mingit rolli.