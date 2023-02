Kunst, mille rebisime maha. Nõukogude tapeedimustreid kujundasid Eesti kunstnikud

„Kui ma selle üleskutse avaldasin, siis arvasin, et hea, kui mu oma sõpruskonnast keegi sellele vastab ja midagi saadab. Aga mis siis tegelikult juhtus ja kuidas see levima hakkas, oli ikka päris ootamatu,“ naerab sisearhitekt Triinu Väikmeri. „Lausa tänaval tullakse juurde ja küsitakse, kas mina olen see, kes tapeete kogub. Ja mulle on praeguseks saadetud kokku üle tuhande foto!“