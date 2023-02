Pille Tsopp-Pagan: treener Viru ahistamisjuhtumeid hoidnuks ära varasem seksuaalkasvatus

Esimesena silma jäänud lõik, et eestlased hakkasid treeneri tegevuste tausta tõsisemalt uurima peale seda, kui said rahvusvahelistelt kolleegidelt märgukirjad, on masendav. See näitab, et Eesti spordiga ei ole asjad ikka veel korras ja spordikoolidega seotud inimestel on väga lihtne ahistamisi ignoreerida. Keegi teine kui täiskasvanud selliste kahtluste puhul koheselt teatamist teha ei saa.