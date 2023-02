Kolmapäeval külastas Süüria pealinna Damascust solidaarsuse märgiks Jordaania välisminister Ayman Safadi ja see on nende riikide vahel esimene selline visiit pärast 2012. aastast vältava kodusõja algust. Päev pärast maavärinat helistas al-Assadile esimest korda ka Egiptuse diktaator Abdel Fattah el-Sisi. Reutersiga rääkinud araabia diplomaatide sõnul loodab al-Assad, et see aitab samamoodi pingeid leevendada, nagu on juba juhtunud suhetes varem Süüria mässulisi toetanud Araabia Ühendemiraatidega (AÜE).