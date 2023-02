Lõuna-Korea relvatootmises on buum, ent Ukraina aitamisest ei taheta kuuldagi

Täiemahuline Ukraina sõda ja teised konfliktid on tekitanud suure nõudluse relvastuse ja laskemoona järele ning sellest on kasu lõiganud rahvusvaheline kaitsetööstus. Väljaspool Euroopat ja NATO-t on Ukraina toetamine piirdunud üksnes Venemaa hukkamõistmise, sanktsioonide ning mittesurmava abiga. NATO Ida-Aasia liitlased Jaapan ja Lõuna-Korea on toetanud Ukrainat majanduslikult ja saatnud kaitsevarustust, kuid hoidunud relvade tarnimisest. Seejuures on Lõuna-Korea käsutuses üks maailma suuremaid ja kiiremini kasvavaid relvatööstusi.