Teades, mida mitmikraketiheitja HIMARS suudab teha, vaatad masinat kaitseväe keskpolügoonil teise pilguga. See kaugtulesüsteem suudab olenevalt raketist tulistada 80–500 kilomeetri kaugusele.

Et HIMARS-e tegutsemas näha, tuleb ärgata ülivara, et olla juba enne kl 8 kokkulepitud paigas Tapa keskpolügooni servas. Käivad õppused. Kavas on maailma ühe moodsama kaugtulesüsteemiga tulistamine: 12 raketti, kuus veerandtunnise vahega tulistamist.