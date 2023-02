Putini soomusrong. Vene president varjab end maailma pilkude eest salaraudteel kihutades

Kui USA presidendi põhiline sõiduk on Boeingi kuulus lennuk Air Force 1, siis Venemaa presidendil on olnud tavaks ringi lennata kodumaise Iljušini lennuki Il-96-400 pardal. Sõltumatute Vene väljaannete andmetel on president Putin viimasel ajal järginud pigem Põhja-Korea liidrite eeskuju ja eelistab sõitmiseks kasutada soomustatud erirongi. Turvakaalutlustest tingitud sammu pole Kreml laiemalt reklaaminud, ja ehkki rongi olemasolu pole iseenesest saladus, on selle välimuse ja tehniliste omaduste kohta varem vähe üksikasju avaldatud.