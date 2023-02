KULTUURIBIIT | Näitleja Hardi Mölleri playlist

„Paradoksaalsel kombel on see inimajaloos alati nii olnud, et ideaalide nimel me loome ja hävitame, loome ja hävitame. Kui ohtlikud on ühiskondlikud ideaalid, kui nendes puudub inimlik mõõde?“ ütleb lavastaja Taavi Tõnisson. „„Plekktrumm“ annab näo ja hääle oma aja lõksu jäänud väikestele, tavalistele inimestele.“