PÄEVA TEEMA | Peeter Sauter Viru skandaalist: on mindki süüdistatud kõige hullemates pattudes. Kuidas tõestada, et sa pole kaamel?

Mul on tuttav prillitegija. Nüüd juba eakas. Ütleme, et nimi on Tambet. Prillide tegemise kõrval on koolipapa tehnikakoolis, kus õpivad optikud. Valdavalt tüdrukud. Kord lobisesime paisu alt pääsenud „#metoo“ lugude teemal ja ütlesin, et keegi pole kaitstud ja ma ei julge enam komplimente teha ega naisterahvastega kerges toonis jutu ajada. Kui pole just head kamraadid varasemast.