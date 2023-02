KULTUURIBIIT | Musta Kasti näitleja Kaarel Targo playlist

Biffy Clyroga tutvusin 2007. aastal, mil nägin VH1 kanalilt nende uut lugu „Living Is a Problem Because Everything Dies“. Midagi selles loos paelus mind koheselt ja kui olin internetist veel paar nende lugu leidnud, siis sain aru, et mul on uus lemmikbänd. Nii et kui me ei kohtu teatris, siis nende kontserdil kindlasti! Viimase looga tervitan kõiki oma teatritee kaaslasi ja eriti „Sipsiku“ seltskonda, sest mis see lavastuse tegemine ikka muud on kui pea ees tundmatusse hüppamine. Peaasi, et on kellega koos hüpata!