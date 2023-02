Martin Herem: Martin Helme mitte ei eksi oma väidetega, vaid lausa valetab

Minu avaldused on alati olnud reaktsiooniks poliitikute valeväidetele, millega on halvustatud kaitseväge ja meie kaitsevõimet. Ma ei ole nendes vastustes kunagi käsitlenud maailmavaateid ega poliitikute seisukohti teistes eluvaldkondades. Ma olen oma sõnavõttudes keskendunud poliitiku väljaöeldud valeväidetele ja sellega ka piirdunud. Mina teeksin seda iga erakonna puhul või ükskõik millise eluvaldkonna esindaja sõnavõttude puhul. Sama kehtib Veiko-Vello Palmi puhul. See, et tegevväelaste reaktsioon poliitikasse jõuab, on poliitiku enda kujundatud olukord.