Pikaro: alguses hoiatame noori, kui ei aita, jookseme maha ja viime kambrisse

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro rõhutab esmalt, et ⅔ noori – me räägime selles intervjuus eelkõige alla 18-aastastest, 15–16-aastastest kooliõpilastest – pole uuringute järgi kunagi narkootikume tarvitanud. Ja siis on väike osa neid, kes on korra proovinud ning umbes 15% selliseid, kes on jäänud tarvitama. Just nende hulgas on ka ise diileriteks hakanuid. „Mina näen seda maailma töö tõttu muidugi mustades toonides, kuid ühiskonnas pole see valdav,“ kinnitab Pikaro. Tema ja tema kolleegide töö käib ka nende kraadedega, kellele hoiatused ei mõju, kes on alaealisena mitu korda vahele jäänud.