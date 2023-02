Prantsuse president Macron: praegu ei ole aeg Putiniga dialoogi pidamiseks

Ühtlasi hoiatas Macron, et Lääs peab olema valmis selleks, et sõda venib. „Seepärast tuleb tugevdada oma senist toetust Ukrainale ning anda Kiievile nii palju abi, et Ukraina armee saaks minna vastupealetungile,“ rõhutas Prantsuse president. Riigipea sõnul on see ainus tee selleni, et ühel hetkel oleks võimalik pidada Ukraina ja Venemaa vahel tõelisi läbirääkimisi.