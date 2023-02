KOLUMN | Margit Adorf: mis see natuke põlvekatsumist ikka teeb... eestlase vaikuse eripärad

Mis mind hämmastab, on see, et miks eestlased vait on? Selleks, et treeneri lugu päevavalgele tuua, on vaja välismaalast, kes lõpuks avalduse teeb ja tema tuules siis on ka teised valmis rääkima. Kuid see lugu on pinna all hõõgunud juba mitukümmend aastat, sest juba 2007. aastal ehk pea kakskümmend aastat tagasi käis ajakirjandusest läbi Viru ahistava käitumise kohta vihjeid. Õhtulehe kolumnist sain nüüd lugeda, et spordiajakirjanik teadis juba 15 aastat tagasi midagi veel, millest ta ei kirjutanud. Ilmselt ei kirjuta siiani, ainult vihjab.