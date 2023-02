Kristen Michal: Helme kaabu alt peegeldaks justkui Prigožinit, kui tõrvikuvalgel vaadata

Aastaid on Eesti avalikkust vaevanud küsimus, miks langevad erinevate äärmusparteide tegevustavad ja jutupunktid kokku. Kokku omavahel ja veel olulisemana Kremli isandate jutupunktidega. Olulisemad sõnumid on igas keeles samad - Euroopa Liit on nõrk ja manduv, NATO ei kaitse omasid.