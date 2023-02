Arborist: iga linna istutatud puu tähendab kulu. Kuidas suudame 20 aastat ette mõelda?

Vanad puud on liigirikkuse kants, mis on bioloogilise mitmekesisuse seisukohast kasulikumad. Eesti linnades kohtab aga harva vanu puid, mis oleks ka hea tervise juures. Meie arboristika on veel lapsekingades – ametlikult hakati Eestis arboriste koolitama alles rohkem kui kümme aastat tagasi. Puude elutsükli vaates on see väga lühike aeg, mil oleme õppinud neid õigesti hoidma ja majandama.