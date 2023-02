Orbán kaitses taas Venemaad ja süüdistas sõjas läänt

„Jätkame majandussidemeid Venemaaga ja soovitame seda ka oma liitlastele,“ ütles Orbán laupäeval oma kõnes, mille ta igal aastal Ungari olukorrast peab. Ta lisas, et Ungari valitsus ei pea realistlikuks väidet, nagu kujutaks Venemaa Ungarile või ülejäänud Euroopale ohtu. Samas kõnes süüdistas ta Euroopat, kes triivib tema sõnul Venemaaga sõdimise poole. „Tegelikult ollakse juba Venemaaga kaudses sõjas,“ ütles Orbán. „Meil on vaid üks valikuvariant: sõjast kõrvale jääda. NATO ja EL-i liikmena ei ole see lihtne, sest kõik teised on seal sõja poolt.“