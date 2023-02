Müürilehe peatoimetaja: osa isamaalasi, Objektiivid ja EKRE-d ilmselt vihkavad meid kirglikult

Aeglasel ajakirjandusel on Eestis oma roll ja juba 15 aastat on üks selle kandjaid olnud Müürileht. Genialistide klubis asutatud ja 2008. aasta veebruaris esimest korda ilmunud leht on üks esimesi lugemiseelistusi paljude jaoks, kellele meeldib kultuuri- ja ühiskonnateemadest süvenenult lugeda. Nädalavahetusel sealsamas sünnipaigas toimunud sünnipäevafestivaliks tulid kokku lehe kaastöötajad, ajakirjanduseksperdid ja teised huvilised, et tähistada tähtsat sündmust arutelude ja töötubadega. Õhtul peeti muidugi ka korralik pidu, kus tähtsad arutelud kahtlemata jätkusid.