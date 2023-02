Elina Kivinukk: spordis, tantsus, teatris ja muusikas on väärkohtlemine veidi teistsugune

Hiljutiste sündmuste mõjul ei saa ka mina muidu, kui mõtisklen väärkohtlemisest. Eri liiki väärkohtlemist esineb nii töökohal, koolis kui ka lasteaias. Selle toimemehhanism on spordis, tantsus, teatris ja muusikas veidi erinev. Nendes valdkondades on seotud inimese identiteet ja kutsumus. Seega on inimene valmis väga palju taluma ja läbi elama, et saada enda valdkonnas heaks.