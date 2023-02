„Ta on tõsisem, süngem, näkku on tulnud vaod...“ Eestlaste kohtumised Volodõmõr Zelenskõiga

Näitlejast Ukraina presidendiks tõusnud Volodõmõr Zelenskõi (45) on suutnud palju korda saata. Populaarne on ta olnud igal rindel – nii poliitikas kui ka komöödiaseriaalis „Rahva teener“ presidenti mängides. Kui Zelenskõi 2019. aastal enneolematu ülekaaluga presidendivalimised võitis, lubas ta rahvale, et teeb lõpu nii korruptsioonile, oligarhide võimule kui ka Donbassi konfliktile – et Ukraina ei jääks igavesti lääne ja Venemaa mõõduvõtu tandriks. „Me oleme normaalne riik, mitte mingisugune vaheala haldjate ja orkide sõjas,“ märkis tema kehastatud peategelane telesarjas „Rahva teener“.