Juhuslikult ilmus see ajal, kui nõudlus Venemaa mõistmise järele on erakordselt suur, ent üldine arvamus Venemaast on põhjendatult madalseisus. Analüüsisime Lauriga Vene psühholoogiat, ja kuna käes on Eesti vabariigi 105. aastapäeva nädal, jagas ta ka lootustandvaid mõtteid, et Eesti riiklus võib ohtliku naabri kõrval säilida. Ehkki ajaloolase sõnul pole märke, et Venemaa võiks muutuda, ei pruugi tema naabrite olukord sugugi trööstitu olla. Vastupidi, võib-olla esimest korda on ajaloo keerdkäigud välja mänginud selliselt, et Eestit – ja peagi ka Ukrainat – võetakse päriselt lääne osana, rohkem tõsiselt kui enne.