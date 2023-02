Ukraina sõjapõgeniku Sofija Melnikova lavastus „Drama Queen“ tuleb Tallinna

Sofija Melnikova on noor Donetski piirkonnast pärit Ukraina lavastaja, kes on õppinud lavastajaks Harkivi Riiklikus Kunstiülikoolis. Pärast sõja algust Ukrainas saabus ta 2022. aasta aprillis Riiga, kus Dirty Deal Teatros eelmise aasta lõpus esietendus tema lavastus „Drama Queen“. Melnikovale on kaaslavastajana olnud abiks üks praeguse aja tuntumaid läti lavastajaid Valters Sīlis.